Harry e Meghan, stop al documentario Netflix durante il Giubileo della Regina: «Saranno sorvegliati»

Stop al documentario Netflix con il principe Harry e Meghan. E' l'indicazione data ai duchi del Sussex che dovranno interrompere il loro lavoro durante le celebrazioni del Giubileo di platino della Regina. Come riporta Evening Standard, venerdì scorso, entrambi i duchi hanno confermato di essere «onorati» di partecipare alle celebrazioni a giugno con il loro figlio maggiore, Archie, e sua sorella Lilibet. E proprio in vista dell'occasione, al Sun è stato spifferato che le forze dell'ordine di Palace hanno il compito di assicurarsi che la coppia e la loro troupe cinematografica non registrino l'evento. «Mentre la famiglia è felice che Harry e Meghan stiano arrivando, c'è una vera paura della tensione, soprattutto per qualsiasi troupe di Netflix. Ci sono preoccupazioni che le tensioni potrebbero esplodere se il team di Netflix arrivasse nel Regno Unito e cercasse di sfruttare le loro opportunità.

Leggi anche > Gli U2 a sorpresa in Ucraina: il video dell'esibizione nella metropolitana di Kiev

Si legge ancora: «La preoccupazione è che lo spingeranno e cercheranno di accedere alle aree degli eventi di celebrazione del Giubileo dove potranno filmare Harry, Meghan e i loro figli. Anche se accettano che la loro troupe di Netflix non possa andare a Buckingham Palace per girare, potrebbero causare problemi e per lo meno causare una grande distrazione. Quindi una squadra di assistenti di Palace sarà in attesa per tenere d'occhio l'equipaggio e fungere da assistenti, se necessario».

Secondo quanto riferito, nel 2020, la coppia ha raggiunto un accordo del valore di 81 milioni di sterline per produrre contenuti per il gigante dello streaming.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA