Alessio Boni a Domenica In: «Per interpretare Franco Bortuzzo sono ho conosciuto la famiglia di Manuel»

A Domenica In, Alessio Boni promuove il film "Rinascere" in onda da stasera su Rai1. «Interpreto Franco Bortuzzo, padre di Manuel. E' stato strano anche conoscerlo, perchè di solito interpreto personaggi che non ho mai visto». Ex concorrente del GF Vip, la storia di Manuel è sotto i riflettori da tempo.

Nel film si racconta l'episodio che ha segnato per sempre la vita a Manuel. Mentre era intento a comprare le sigarette ad un distributore automatico con l'ex fidanzata, Manuel Bortuzzo è stato colpito alle gambe da due colpi di pistola, di cui non era il bersaglio. Da quella sera la sua vita è cambiata e, il sogno di diventare un nuotatore professionista e partecipare alle Olimpiadi è stato messo in standby. «Quando abbiamo parlato dell'arresto dei due attentatori che gli hanno sparato, mi ha sorpreso al sua risposta» dice l'ospite della Venier riferendosi a Manuel. E continua: «Non era felice, non gli interessava. Mi ha detto: 'Che loro siano stati presi mi cambia poco, non ero nemmeno io il loro bersaglio'. Persone così profonde sono rare» conclude l'attore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 18:32

