Mahmood e Blanco, a Domenica In nel panico per l'Eurovision: «Ma quando ci esibiamo?»

Mahmood e Blanco, in collegamento da Torino, raccontano a Mara Venier l'atmosfera che c'è al Festival, a pochi giorni dall'inizio. E subito dopo, gli spettatori assistono ad una scena epica. «Raccontantemi un po' come funziona perchè tanti come me non hanno capito. Quando vi esibite?» chiede Mara Venier. E, in sottofondo, le suggeriscono le date del 10 e del 12. Ma i due vincitori di Sanremo 2022 non replicano e, spaesati, guardano gli assistenti accanto a loro chiedendo: «Ma quando ci esibiamo?». Nella confusione generale, Mara chiude il discorso dicendo: «Vabbè ce lo faranno sapere dai».

Leggi anche > Eurovision a Torino, alla Reggia di Venaria la cerimonia d'apertura dello show

«Raccontatemi che aria c'è lì? che fate durante il giorno?» chiede Mara. «Io mangio solo schifezze» risponde Blanco ridendo e Mahmod avanza la proposta: «Non ci sei tu che cucini, Mara, noi vediamo che fai la carbonara e altro». E Mara subito risponde: «Vi aspetto a Roma per fare una cena tutti insieme, ve faccio la carbonara, l'amatriciana, tutto quello che volete».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA