Elisa a Domenica In scoppia a ridere per la battuta di Mara Venier, difficile continuare: il siparietto sulle limonate

Elisa è ospite di Domenica In da Mara Venier e per la prima volta racconta l'infanzia e la carriera. Spazio alle sue esibizioni e ai filmati del passato, ma anche a un siparietto sulle note dei Pink Floyd. Dopo il brano è stato difficile riprendere perché la cantante friulana ha iniziato a ridere alla battuta della padrona di casa e non riusciva più a smettere. «Bei tempi...», il ricordo di Mara Venier. «Le limonate con The Wall», aggiunge Elisa.

Ripercorrendo il passato, Elisa risponde al perché ha iniziato a cantare in inglese: «Perché avevo sin da piccola il pallino della musica inglese... mia mamma ascoltava poca musica italiana. Amava le grandi voci. Io non sapevo bene l'inglese, lo imitavo solo a orecchio». L'artista ha vinto un festival di Sanremo nel 2001 con "Luce" ed è arrivata seconda nel corso dell'ultima kermesse musicale.

Si spende anche nel sociale e nell'ultimo disco ha inserito canzoni sul futuro del pianeta e le nuove generazioni. La Terra è a rischio a causa del surriscaldamento globale ed Elisa ha scelto di sostenere con la sua arte la causa ambientalista. «Quello che sto facendo con i miei mezzi è parlare di cose semplici, di cose che possiamo fare tutti».

