La regina Elisabetta salterà la cerimonia di apertura al Parlamento: ecco il motivo

Ancora una rinuncia per la sovrana. A poco meno di un mese dai festeggiamenti in occasione del Giubileo di Platino, la regina Elisabetta è costretta a dare forfait a un impegno pubblico previsto per domani per ragioni di salute.

Royal family, la regina Elisabetta salterà la cerimonia di apertura al Parlamento: come sta

Per la prima volta dal 1963 la sovrana più longeva del Regno Unito – 96 anni appena compiuti – non parteciperà all'inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare a Westminster.

A leggere il cosiddetto Queen's Speech, il programma del governo britannico, sarà il principe Carlo che sostuirà la madre per la cerimonia di domani. Come rende noto Buckingham Palace, la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali: una raccomandazione che Sua Maestà ha accolto «con riluttanza», ma a cui si atterrà scrupolosamente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 20:10

