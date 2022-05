Royal family: la regina Elisabetta ha qualcuno che indossa le sue scarpe per lei

Niente è lasciato al caso quando si tratta del guardaroba della regina Elisabetta, che alla veneranda età di 96 anni ha chi indossa le sue scarpe per lei.

A rivelare l'incredibile retroscena è stata Angela Kelly, la guardarobiera di Sua Maestà che si occupa personalmente di scegliere ogni giorno cosa indosserà The Queen. Autrice del libro The Other Side of the Coin: The Queen, Kelly ha descritto una serie di stranezze che fanno parte del protocollo di corte.

Tra queste c'è anche la curiosa usanza di indossare le scarpe della regina al suo posto per ammorbidirle e fare in modo che Elisabetta sia perfettamente a proprio agio con qualsiasi calzatura durante gli eventi pubblici.

Tra i compiti di Angela Kelly c'è infatti quello di fare in modo che la regina non abbia mai da lamentarsi di un paio di calzature troppo strette. "La regina ha pochissimo tempo per se stessa e non ha il tempo di indossare prima i suoi panni, e poiché condividiamo la stessa misura di scarpe, ha più senso in questo modo" ha spiegato la guardarobiera. Insomma, con questo stratagemma il rischio vesciche per Her Majesty è scongiurato!

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 18:22

