Kate Middleton, le scarpe da ginnastica preferite: quali sono e quanto costano

La duchessa di Cambridge è un’icona di moda, a suo agio con qualsiasi look: dall’abbigliamento elegante a quello casual. La griffe amata da Kate Middleton è Alexander McQueen, ma qualcuno ha notato che se deve indossare qualcosa di sportivo le sue scarpe da ginnastica preferite sono le Superga cotu classic, le sneaker unisex in tela di cotone che su Amazon costano circa 40 euro. Ben lontane dall’ultimo vestito sfoggiato da Kate Kate al Queen Elizabeth II Award for British Design: un abito verde, riporta My London, disegnato dalla stilista londinese di origine canadese Edeline Lee del valore di circa 900 euro.

Nel corso degli anni Kate è stata vista con la Superga ai piedi in 12 occasioni. La prima nel 2016 durante il suo tour reale in Canada. La duchessa è stata vista all'inizio di quest'anno indossare le sneaker durante il tour caraibico con il principe William, sia nella visita alle Bahamas che in Belize. Qualunque stile la duchessa scelga il coro d’approvazione che arriva dai social è pressoché unanime. «Come fa a sembrare così dopo tre figli? So che probabilmente è merito del duro lavoro, ma faccio fatica a crederci» si chiede un fan su Twitter. Per un altro «Catherine è splendida, un piacere guardarla». E ancora: «Se vuoi capire cosa significa "senso della moda", Catherine ne è sempre un buon esempio...» dice con certezza un altro ammiratore.

