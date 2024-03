«McDonald's, ho provato i nuovi hamburger dopo i cambiamenti alla ricetta: la differenza mi ha spiazzato »

di Alessia Di Fiore

Il colosso dei fast food, McDonald's, ha apportato numerosi cambiamenti nel modo di cucinare i suoi panini più famosi tra cui il Big Mac e il cheesburger e le modifiche hanno iniziato a essere implementate in tutti i suoi punti vendita americani e australiani.

Il quotidiano inglese The Sun è stato invitato dal fast food a testare alcuni dei nuovi panini per testarne le differenze e ben 5 modifiche sono state apportate al modo di cucinare i famosi hamburger.

Cosa cambia

In primo luogo le griglie del Mc avranno una bruciatura più stretta, in modo da rendere le polpette di manzo più calde e succose.

Le cipolle verranno aggiunte al composto di canre mentre è ancora sulla griglia, così da insaporirle al meglio.

La lattuga potrà rimanere fuori dal frigo per non oltre 30 min (in passato poteva essere lasciata fuori più a lungo).

Il formaggio, dato il calore della carne, riuscirà a fondere al meglio avvolgendola ai lati e ottenendo una consistenza più setosa.

Quanto al pane, i bun del McDonald's verranno dotati di una nuovissima ricetta brioche-style per una consistenza simile a un cuscino, e poi appena tostati per il perfetto crunch esterno marrone/dorato.

L'elenco completo delle voci del menu di McDonald's a cui si applicheranno le modifiche sono: Big Mac, Quarter Pounder con formaggio, Cheeseburger, Doppio cheeseburger,

Triple cheeseburger

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 19:18

