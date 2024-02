Colazione da McDonald's per 36 anni di fila, il veterano festeggia lì anche il suo centesimo compleanno: «Non smetterò di certo ora»

Si dice che le abitudini siano davvero dure a morire e l'ennesima dimostrazione ci arriva da un veterano della Seconda Guerra Mondiale, Zan White, che da 36 lunghi anni fa colazione da McDonald's, la più famosa catena di fast food, quasi tutti i giorni.

Per questo motivo, l'anziano ha messo in chiaro che dopo tutto questo tempo non ha assolutamente intenzione di smettere e ha festeggiato proprio lì il suo 100esimo compleanno con una grande feste all'insegna di fritti e cibi... "locali".