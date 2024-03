McDonald's down, ristoranti chiusi in tutto il mondo per un guasto: clienti infuriati. Cosa succede

di Redazione Web

McDonald's e stato colpito da un guasto al sistema in Australia, Giappone, Hong Kong e Regno Unito, con molti negozi costretti a chiudere e gli ordini online sospesi. "Molti negozi in tutto il paese hanno temporaneamente sospeso le operazioni", ha detto McDonald's Japan in un post su X.

"Attualmente c'e un guasto del sistema", ha affermato in precedenza. I negozi McDonald's in tutta l'Australia sono stati colpiti da una grave interruzione, con i clienti che hanno difficolta a effettuare ordini, ha riferito l'affiliato della CNN 9 News.

"Siamo a conoscenza di un'interruzione tecnologica che sta attualmente colpendo i nostri ristoranti a livello nazionale e stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile", ha detto alla Cnn un portavoce di McDonald's Australia. McDonald's Hong Kong ha dichiarato su Facebook: "A causa di un guasto del sistema informatico, i chioschi mobili per le ordinazioni e le auto-ordinazioni non funzionano. Si prega di ordinare direttamente al bancone del ristorante.

