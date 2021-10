La mamma è in videochiamata su Zoom, bimbo di 2 anni la uccide con la pistola del papà

Choc in Florida dove una giovane mamma di 21 anni è stata uccisa per errore dal figlioletto di due anni, che ha preso la pistola del papà da uno zainetto e le ha sparato. La ragazza era in videochiamata su Zoom con i colleghi di lavoro quando il bimbo ha preso l'arma, che era stata lasciata carica e senza sicura dal padre in uno zaino: l'uomo, un 22enne, è stato ora arrestato con l'accusa di omicidio colposo.

