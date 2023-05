Mamma uccide il figlio di 5 anni e gli mangia la testa: «Volevo vendicarmi del padre e averlo per sempre con me»

di Redazione web

Sembra una fiaba per spaventare i più piccoli, e invece è una terribile storia vera che arriva dall'Egitto: un bambino di cinque anni è stato ucciso dalla madre, che si è avventata su di lui a colpi di machete per poi cucinare parte della sua testa e mangiarla. La donna, 29 anni, è stata arrestata dalla polizia dopo che lo zio del piccolo ha trovato parti del corpo del bambino chiuse in secchi della spazzatura nella loro casa di famiglia, nel villaggio di Abu Shalabi.

Mamma uccide il figlio e ne mangia la testa

I media locali riferiscono che la 29enne, che è stata identificata solo con il nome di Hanaa, ha confessato di aver mangiato parte della testa di suo figlio perché «voleva che restasse con lei». La donna, che soffre di una malattia mentale, ha anche dichiarato di non aver avuto intenzione di uccidere il figlio. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il bambino è stato colpito quattro volte alla testa con un machete prima di essere fatto a pazzi. Infine, la donna avrebbe poi ccinato la testa e altre parti del corpo in acqua bollente. Durante l'interrogatorio la donna sarebbe rimasta impassibile, per poi spiegare che la sua intenzione era di vendicarsi dell'ex marito: «Volevo vendicarmi di suo padre ed essere libera. Suo padre continua a venire a casa e cerca di portarmelo via tutto».

Il padre: «Non me lo hanno fatto vedere»

Hanaa e il padre di Youssef, suo figlio, sono separati da quattro anni. «Quando sono arrivato, la polizia mi ha impedito di vedere mio figlio a causa della scena orribile», ha spiegato l'uomo ai media locali. «Ci siamo separati quattro anni fa perché lei mi aveva chiesto di lasciare la mia casa e la mia famiglia per andare a vivere in un possedimento del padre. Io ho rifiutato, ma la relazione è finita totalmente per sua scelta. Dopo il divorzio ho tentato di riconciliarmi con lei, ma ha rifiutato. Mio figlio era l'unica cosa che mi teneva in contatto con lei. Lo incontravo regolarmente e gli portavo vestiti o cose di vui aveva bisogno».

