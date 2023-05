Uomo nudo in strada tra le macchine, ubriaco "sfida" gli automobilisti e li spaventa: il video choc

Uomo nudo e ubriaco in strada tra le macchine. Uno "show" che ha fatto preoccupare gli utenti della strada attorno alle 17 sulla carreggiata della Provinciale 102. L'uomo infatti, in maniera completamente imprevedibile, si buttava in mezzo alle automobili fermandone la loro corsa. Gli automobilisti sono stati costretti a schivarlo e a frenare improvvisamente quando se lo sono trovati davanti. Fortunatamente al volante, erano tutti attenti e, nonostante fossero inevitabilmente distratti da questo signore, sono riusciti a schivarlo evitando la tragedia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 12:47

