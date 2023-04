Milano, un uomo nudo nella metro: caos sulla linea e passeggeri sconvolti. Cos'è accaduto

di Redazione Web

Un uomo nudo sui binari della metro in pieno centro a Milano. È successo ieri sera nella fermata Stazione Centrale, dove uno sbandato ha causato una breve interruzione della circolazione sulla linea 2 della metropolitana milanese: l'uomo, un 25enne di origini somale con precedenti, si sarebbe denudato per poi scendere a camminare sui binari.

Sulla banchina c'erano diversi passanti che sono rimasti perplessi, alle 22.30 di ieri, quando l'uomo si è spogliato, è rimasto completamente nudo ed è sceso sui binari: il 25enne è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e ha ricevuto una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza. Dopo l'allarme dato dai passeggeri è stata tolta la tensione e sul posto sono giunti gli agenti della Polfer che lo hanno fatto risalir: dopo una quindicina di minuti la circolazione dei treni è ripresa.

