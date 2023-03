Verona, uomo nudo sotto la pioggia in centro: il video diventa virale sui social. «Protesto contro i poteri forti» VIDEO

di Redazione web

Nudo, sotto la pioggia, passeggia in centro a Verona come nulla fosse. È la scena che si è presentata davanti a molti veronesi questa mattina. L'uomo è stato filmato in più punti della città e i video sono subito diventati virali, correndo di telefono in telefono.

Nudo a Verona: sto protestando

Dopo diverse segnalazioni l'uomo è stato raggiunto dall'ambulanza di Verona Emergenza. Ai sanitari ha spiegato di stare bene, ma che la sua è una forma di protesta contro i poteri forti. Poi è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari, riporta L'Arena.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 11:27

