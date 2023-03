Topless libero in piscina: a Berlino le donne potranno stare a seno nudo come gli uomini

di Redazione web

Via libera al topless in piscina, almeno a Berlino. Nella capitale tedesca nessuno sarà più obbligato a coprirsi petto e seno, senza distinzione di sesso. Le nuove regole sulla balneazione hanno fatto seguito a una denuncia per discriminazione presentata da una donna a cui non era stato permesso di andare in topless in una piscina.

Topless libero in piscina per tutti

La donna, la cui identità non è stata rivelata, si era rivolta all'ufficio del difensore civico del senato per la parità di trattamento per chiedere che le donne, come gli uomini, potessero nuotare in topless. In reazione alla denuncia, la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine pubbliche della città, ha deciso di cambiare le sue regole sull'abbigliamento. «L'ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe», ha affermato Doris Liebscher, il capo dell'ufficio del difensore civico.

In passato, alle donne che si scoprivano il seno nelle piscine di Berlino veniva chiesto di coprirsi o di uscire dalla struttura, nella quale - in alcuni casi - veniva loro anche vietato tornare. Le nuove regole varranno anche per le aree ricreative delle piscine, sia nelle piscine all'aperto sia in quelle al chiuso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 09:45

