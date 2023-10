Mamma di tre figli diventa modella in intimo: così ha trasformato i difetti della gravidanza nel suo punto di forza

di Redazione web

Apprezzarsi e amarsi per come ci si vede è sicuramente una delle sfide, nella vita di chiunque, che si combatte per molti anni. Quando si diventa mamma, il corpo, nello specifico, diventa il punto debole per eccellenza. Smagliature, ringonfiamenti, difficoltà a restituire elasticità alla pelle e chi più ne ha più ne metta. C'è anche chi, però, dei "difetti" post gravidanza se ne infischia, o meglio, ha deciso di usarli a proprio vantaggio per veicolare messaggi sociali e solidali e farlo anche con irriverenza e provocazione.

Questo è il caso di Holly Ramejkis, 36 anni, mamma di tre figli, che parla apertamente dei problemi relativi all'immagine corporea con cui ha lottato dopo essere diventata genitore. Ma oggi ha scelto di lavorare come modella in intimo: ecco come ha fatto.

Holly ha spiegato che si è sentita spesso come merce scaduta. Sui social, infatti, da quando ha partorito il suo secondo figlio, ha iniziato a condividere scatti del proprio corpo in intimo veicolando un messaggio molto forte: essere mamma, anche se con qualche difetto dovuto proprio alla gravidanza, non significa rinunciare alla sensualità.



Così è nata la decisione di diventare una modella di intimo: «Negli ultimi anni ho completamente cambiato la mia mentalità su come mi vedo! Trattavo il mio corpo senza rispetto. Le parole che ho usato per descrivermi erano dannatamente orribili. Ho limitato tutte le mie convinzioni perché non mi sentivo abbastanza. Ho iniziato a parlarmi in modo più gentile. Ho iniziato ad apprezzare tutto quello che il mio corpo fa per me! Da allora le opportunità che derivano da quella mentalità positiva sono allucinanti».

«Come conquisto la felicità»

Il potere di pensare che le cose possano migliorare anche nelle dfficoltà è sicuramente la dimostrazione più eclatante di quanto possa essere dannoso nella propria vita avere solo pensieri negativi: «Quello che ho capito è che quando ti concentri su ciò che è negativo intorno a te non farai altro che attirare cose negative.

Il mantra della donna, ogni mattina, è: «Ho il controllo della mia felicità. Ispiro le persone ogni giorno. Il mio corpo è così degno di amore. Sono così ricco. Il mio cervello è pieno di idee incredibili».

