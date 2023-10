«Si è tatuato il mio nome sul polso pochi minuti dopo che ci siamo conosciuti: ecco perché l'ha fatto»

di Redazione web

Un uomo si è fatto tatuare il nome di una donna sul polso pochi minuti dopo averla incontrata. L'influencer Minki Minna ha condiviso il video del momento in cui il ragazzo si affida alle mani del tatuatore per un motivo incredibile. La ragazza, infatti, famosa sui social ha scritto che avrebbe ricambiato con un premio speciale se l'uomo avesse avuto il coraggio di sottoporsi ad un tatuaggio per lei. Il ragazzo non si è tirato indietro e ha assecondato la sfida della 22enne che non aveva mai incontrato prima in vita sua.

La proposta indecente

«Oh mio Dio, questo ragazzo che ho incontrato 20 minuti fa si farà tatuare il mio nome sulla sua pelle in cambio di un abbonamento permanente ai miei contenuti OnlyFans - ha scritto la donna come didascalia del video condiviso su TikTok -. Non posso credere che stia realmente accadendo».



Non è chiaro come si siano incontrati i due, ma pare che si siano conosciuti per caso poco prima che il ragazzo scegliesse di tatuarsi. Nel video si vede il protagonista mentre firma i moduli per il consenso per effettuare il tatuaggio. Subito dopo, il momento in cui consegna il polso al tatuatore e la scena finale del risultato ottenuto. La situazione folle è stata descritta dalla giovane influencer come: «Una mattinata selvaggia», mentre sorridente nel video mostra anche un po' di imbarazzo per il folle gesto.

