La tiktoker Elley, bellissima e bullizzata: «Presa in giro per il mio strabismo». Lo sfogo social

Una modella dal fisico perfetto e, da poco, anche star di TikTok, vittima di bullismo. Una storia che ha dell'incredibile, ma il mondo del web non guarda nessuno in faccia, o meglio, in questo caso sì. Quel dettaglio del suo volto non sfugge ai suoi hater. Elley Davies soffre di strabismo da quando ha 4 anni e dopo aver raggiunto la celebrità, adesso, è vittima di bullismo e di battute crudeli che la fanno soffrire.

L'odio sui social

La modella 19enne, del Pembrokeshire, nel Galles è strabica da quando ha più di 15 anni, ma si è sempre rifiutata di indossare gli occhiali e il suo sguardo è diventato sempre più prominente con il tempo. Un trauma non semplice da superare per una giovanissima che fa del suo aspetto la sua forza e il suo lavoro e, adesso, ha scoperto l'odio sui social network. Elley ha una capacità visiva solo del 20% dall'occhio sinistro e sui social ha rivelato di aver preso la patente. Una notizia che ha scatenato i commenti perfidi e crudeli degli utenti. «Ho sempre sognato di poter guidare e finalmente ci sono riuscita, al primo tentativo», racconta al The Daily Star.

I commenti crudeli

Come ogni content creator, Ellie, ha voluto condividere il suo traguardo con i suoi follower, ma mai si sarebbe aspettata di ricevere tanta crudeltà. «Quando ho passato l'esame della patente ho postato sui social un video prima e dopo. Prima il conto alla rovescia all'esame e, poi, finalmente con la patente in mano - spiega al tabloid inglese -. Il video in pochissimo tempo è diventato virale, raggiungendo più di un milione di visualizzazioni, ma in molti hanno commentato sputando cattiveria. 'Stai lontana dall strada' hanno scritto molti utenti, mentre altri hanno rincarato la dose dicendo: 'Non ha preso nessun palo'. Solo commenti stupidi riguardanti il mio strabismo». Ma nonostante tutto questo odio, Elley non ha alcuna intenzione di cedere all'invidia del web.

«Sto bene»

La modella di 19 anni, infatti, ha voluto aggiungere: «Sto bene nonostante l'odio che tutti i giorni leggo sotto ai miei contenuti. Ci sono persone che proprio non capiscono cosa significhi avere un'insicurezza e un difetto così visibile che ti fa soffrire da quando sei piccola. Tutti abbiamo dei difetti e il mio è solo più in mostra rispetto ad altri. E questo porta le persone a sentirsi libere di poter giudicare». Con il tempo la giovanissima star dei social ha imparato a convivere con il suo difetto e, forse, ne ha fatto il suo punto di forza. La giovane studentessa e modella ha più di 220mila follower su TikTok. Elley e i suoi video hanno guadagnato quasi 5 milioni di mi piace grazie anche alla disinvoltura in cui mostra le sue insicurezze e che la avvicinano al suo pubblico.

«Tutto è iniziato così»

La giovane ha spiegato come tutto ha avuto inizio. All'età di 4 anni i suoi genitori hanno iniziato a notare che l'occhio iniziava deviare, soprattutto quando era stanca. Anche il fratello maggiore soffre della stessa patologia, ma al contrario di suo fratello, lei si è sempre rifiutata di mettere gli occhiali perché, secondo lei, la imbruttivano. Alle elementari provò a indossarli, ma ricevette commenti duri dai suoi coetanei che la turbarono profondamente, portandola a decidere di non indossarli mai più. Un trauma che, adesso, raggiunto il successo, si sta riproponendo, ma questa volta lei non ha alcuna intenzione di farsi condizionare.

