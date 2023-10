Mamma camionista «più sexy del mondo» perde il lavoro. Fan disposti ad assumerla

di Redazione web

I fan l'hanno definita la camionista «più sexy al mondo», ma Daysen Havoc, 25 anni, è solo una ragazza con una grande passione per la guida del suo camion e un sogno infranto da piccola. Nel 2016, infatti, un autista ubriaco la tamponò causandole un danno che le impedì di diventare una ginnasta professionista. Ecco come scelse una professione, considerata spesso "solo per uomini" e nella quale pare sia così brava da guadagnare molto.



Fino a qualche giorno fa, però, quando la società per la quale lavorava ha chiuso.



Il video per la ricerca del lavoro

La 25enne di Chicago, Illinois, si è rivolta al suo pubblico sui social. Infatti, il suo lavoro da camionista condiviso con i follower ha fatto di lei una celebrità.

Secondo quanto riporta il DailyStar, però, la giovane donna ha provato a monetizzare anche attraverso queste strade trovando solo persone maleducate e "inquietanti" che si rivolgevano a lei in dei modi che non ha accettato. Per questo motivo ha pubblicato un video su TikTok. Si tratta di un'autocandidatura in cui spiega che ha quattro anni di esperienza nel trasporto di mezzi pesanti a lunghe distanze, senza incidenti e esperienza nello smistamento del bestiame che trasporta. Tuttavia, ha ammesso di aver ricevuto una multa per eccesso di velocità.

