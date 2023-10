La modella sfoggia le ascelle pelose e diventa una star del web, ma la realtà è un’altra: «Per colpa delle offese ho sviluppato un disturbo da stress»

di Redazione web

Riuscire a guadagnare quasi 500mila euro in poco tempo è possibile, basta esibire le proprie ascelle pelose: lo dimostra il caso di Fenella Fox, lavoratrice indefessa del noto social OnlyFans. La ragazza, infatti, ha guadagnato cifre da capogiro smettendo di radersi le ascelle ed esibendo le proprie curve mozzafiato.

Come riporta il Daily Mail, però, la vita dell'influencer non è priva di problemi: Fenella Fox, infatti, ha parlato anche dello stress post traumatico di cui soffre, a causa di interazioni spiacevoli con alcuni utenti.

Fenella Fox: «Sono stanca della bellezza stereotipata»

La "modella", che ha anche un profilo Instagram di 191mila follower, ha parlato del modo in cui gestisce il proprio corpo: «Voglio diffondere un messaggio "body positive". Sono stanca degli standard di bellezza femminile, sono fiera del mio corpo». La sua è stata un'idea di successo: Fenella, infatti, è riuscita a guadagnare quasi 500mila euro.

Fenella Fox ha iniziato il suo business sei anni fa: «Ho smesso di truccarmi, ho smesso di pettinarmi e di radermi. All'epoca, erano in poche ad avere il coraggio di farlo».

La vita della modela di OnlyFans: gioie e dolori

A parte i guadagni, però, Fenella deve affrontare alcune problematiche non da poco: la ragazza ha rivelato di avere problemi a rapportarsi con gli uomini, al di fuori della sua particolare professione.

Inoltre, Fenella ha rivelato di soffrire di stress post traumatico: «Una volta due uomini hanno cercato di costringermi a fare un threesome, è stato terribile», ha raccontato. Altri, invece, hanno scritto frasi poco piacevoli sui social, dicendole che in altri paesi una ragazza come lei subirebbe l'impiccagione. Fenella è stata anche vittima di stalking in due diverse occasioni.

Ma la modella non si è pentita della sua scelta: «Viaggio molto, vivo nel lusso e mangio tutto ciò che desidero», ha dichiarato orgogliosamente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 17:51

