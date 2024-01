Mamma allatta la figlia in piedi (mentre è in metropolitana): «Nessuno mi ha offerto il posto per farmi sedere»

di Redazione web

Samantha Holmes è una giovane mamma di 29 anni e ha tre figli, una è nata da qualche mese. Ha raccontato la sua storia nel web che, in poco tempo, è diventata virale. Lei e il marito Jarred erano in metropolitana a Londra e Samantha doveva allattare la sua bambina ma nessuno le ha offerto il posto e, quindi, ha dovuto darle da mangiare in piedi.

La vicenda

La storia di Samantha Holmes è stata riportata dal Daily Mail. La 29enne ha raccontato: «Ero sulla metropolitana a Londra insieme a Jarred e alla nostra bambina che aveva fame e che, quindi, dovevo allattare ma nessuno ha accennato ad alzarsi e a offrirmi il posto. Ero davvero infastidita, se non furiosa. È già abbastanza difficile mantenere l'equilibrio da soli, figuriamoci mentre si cerca di nutrire un bambino di due mesi. È stato allora che ho detto a mio marito di scattare una foto della situazione perché non potevo crederci. Mi sentivo invisibile: ma qualcuno mi poteva vedere oppure no? Tutti avevano la testa bassa. Io non ho problemi ad allattare in pubblico ma quello che ho vissuto è vergognoso.

I wasn't offered a seat on the London Tube while I was breastfeeding - it made my blood boil https://t.co/xpJ6QsqjsZ pic.twitter.com/I3U2rMsZRB — Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2024

La risposta dell'azienda

Dopo avere letto la storia della giovane mamma, l'azienda di trasporti Transport for London ha scritto in un comunicato: «Tutti gli autobus, la metropolitana, i treni e i tram hanno posti prioritari chiaramente contrassegnati per chiunque ne abbia bisogno. Se uno non è disponibile, si può chiedere a chi è seduto di cederlo. Si può anche richiedere un badge o una tessera che si chiama "Per favore cedimi il posto" o un badge "Baby on Board" per aiutare chi ha bisogno a sedersi comodamente».

