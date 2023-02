Malore improvviso durante un inseguimento: morto poliziotto di 23 anni

Clarence Williams è morto mentre stava cercando di assicurare alla giustizia un sospettato. Il poliziotto di soli 23 anni è deceduto improvvisamente, lo scorso 28 gennaio, dopo aver avuto un malore improvviso durante le fasi concitate dell'inseguimento.

Leggi anche > Bimba di 9 anni picchiata sullo scuolabus: il video choc del pestaggio

La tragedia

L'agente Clarence Williams del Cairo, in Georgia, stava eseguendo un posto di blocco quando il conducente dell'auto è fuggito a piedi. Il giovane poliziotto stava assistendo il vice sceriffo della contea di Grady, durante un posto di blocco nell'area tra la 10th Street e Robinson Avenue, quando un sospettato è fuggito a piedi. Da lì ne è scaturito un inseguimento a piedi, ma poco dopo Clarence si è accasciato a terra e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazioni effettuati prima dai colleghi e poi dai sanitari. Non è ancora chiaro quale sia la causa del decesso, ma i media locali ipotizzano che il suo cuore si sia fermato durante lo sforzo.

Chi era Clarence Williams

L'agente era entrato a far parte della polizia del Cairo nel 2020. Il dipartimento di polizia del Cairo ha pubblicato un post commemorativo per Williams, affermando che Williams «ha guadagnato rapidamente il rispetto e l'amore di tutto ciò che lo ha incontrato». Secondo quanto riferito, il Georgia Bureau of Investigation ha iniziato a indagare sulla sua morte e sulle circostanze che hanno portato al collasso di William. Una tragedia che ha scosso la comunità del Cairo e sulla quale adesso ci si interroga per capire se la sua morte poteva essere evitata.

Il ricordo

Clarence stava inseguendo un sospetto, identificato con il nome Raymond Brown, 24 anni, che era ricercato per possesso di cocaina e due capi d'accusa per reato minore, secondo il Georgia Bureau of Investigation. E adesso i suoi colleghi piangono la sua scomparsa. Il dipartimento di polizia del Cairo ha ricordato Williams e ha affermato che l'ufficiale è morto «al servizio della comunità che amava così tanto». Il capo della polizia, Giovannie Santos, ha dichiarato: «L'ufficiale di pattuglia principale Clarence J Williams è deceduto in servizio sabato scorso, 28 gennaio 2023, mentre serviva la sua comunità e svolgeva la professione che amava così tanto. Era il tipo di persona che si preoccupava sinceramente di fare la differenza nella nostra comunità e si è sempre avvicinato ai suoi doveri in questo senso. Il suo interesse per i nostri giovani e il suo desiderio di diventare un ufficiale nella città in cui è cresciuto è ciò che si è distinto di più ed è uno dei motivi per cui è diventato un membro del dipartimento».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA