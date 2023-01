Malore fatale sulle piste da sci: turista di 72 anni si accascia sulla neve e muore

Stava sciando quando si è improvvisamente accasciato sulla neve a causa di un malore. Un'ennesima tragedia sulle piste da sci, questa volta sul monte Lussari, in provincia di Tarvisio. Nonostante l'intervento dei soccorsi, il turista di 72 anni è morto, una volta giunto in ospedale.

I soccorsi

In prima battuta è intervenuta e ha operato l'equipe medica presente sul posto per i giochi Eyof23: per l'uomo, il cui cuore ha smesso di battere, è stata avviata immediatamente una rianimazione cardiopolmonare. L'equipe dell'elisoccorso ha poi continuato le manovre salvavita: il cuore dell'uomo ha ripreso a battere ed è stato possibile trasportarlo in ospedale. Ma, una volta trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, il 72enne non ce l'ha fatta.

