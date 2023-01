Guido, sopravvissuto sul Lagorai: «Arianna? Non riuscivo a sentirla. Sono rimasto 4 ore sotto la neve»

di Redazione web

«Sono un miracolato, per fortuna sono qui». Parole che può dire Guido Trevisan, scampato alla slavina che lo ha travolto sul Lagorai, nel Trentino orientale mentre stava cercando di raggiungere la vetta, insieme alla compagna di sci alpinismo, Arianna Sittoni. Lei non ce l'ha fatta a salvarsi. Il suo corpo è stato tirato fuori dalla neve, solo ieri mattina, perché il giorno precedente le condizioni meteo erano troppo rischiose per gli operatori del soccorso. Guido invece, può raccontare la sua storia al Corriere Veneto, scampato ad una seconda tragedia, dopo la valanga che nel 2020 ha distrutto il suo rifugio.

Tristezza per Arianna

Ma soprattutto Guido, ricoverato nel reparto di ortopedia del Santa Chiara di Trento, potrà tornare dalla sua famiglia, dalla moglie Alice, che ha lanciato l'allarme quando non ha visto tornare il marito, e dai suoi tre figli. Per Arianna invece, che da dieci anni lavorava in un bar, sabato prossimo ci saranno i funerali, a Viarago di Pergine, la frazione in cui abitava. «Era una grande lavoratrice e una brava ragazza» sono le parole commosse di Andrea Gadler, il proprietario del bar dove lavorava la 30enne e dove oggi regna una grande tristezza per la sua assenza.

Il racconto

«Appena il flusso della slavina si è mosso, non ho fatto in tempo a girare indietro la testa che ci siamo ritrovati sotto», racconta Guido al Corriere dal letto d’ospedale, ricordando l'amica Arianna, che desiderava diventare una guida alpina. «Con lei non era la prima volta che praticavamo sci alpinismo...Sono rimasto bloccato nella neve per quattro ore e mezzo, forse cinque. La mia amica lì sotto non sono mai riuscito a sentirla», dice ancora Trevisan, che è riuscito a sopravvivere scavando una buca rettangolare nella notte, che gli ha permesso di sopravvivere per ore al gelo della neve.

