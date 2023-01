Malore improvviso, istruttrice di nuoto muore a 19 anni: lo straziante ricordo degli amici

Ha insegnato a nuotare a centinaia di bambini nonostante la sua giovane età. E adesso a Macclesfield, nella contea del Cheshire, in Inghilterra, tutti piangono la morte di Mia Jennings, la giovane istruttrice di nuoto morta a soli 19 anni per un arresto cardiaco.

Leggi anche > Sub decapitato da uno squalo bianco lungo 19 metri. Il racconto choc del pescatore che ha assistito alla tragedia

Malore improvviso

La giovane britannica è morta per un malore improvviso e i motivi del suo decesso sono ancora avvolti nel mistero. La notizia della sua scomparsa prematura non ha avuto alcuna menzione pubblica da parte dell'azienda sanitaria e a renderla nota ci ha pensato il Macclesfield Leisure Centre, dove lavorava con tanta passione con un commovente post su Facebook.

«Impiegata modello»

Mia era una giovane piena di energie che metteva tanta passione nel suo lavoro e il Centro in cui lavorava a stretto contatto con i bambini ha voluto ricordarla con affetto. «Abbiamo appreso con grande tristezza che la nostra cara collega Mia Jennings è morta questo fine settimana dopo aver subito un arresto cardiaco - scrivono sui social -. Era un'impiegata modello e apprendista che eccelleva nel nostro team delle risorse umane e insegnante di nuoto per centinaia di bambini al Macclesfield Leisure Centre. La famiglia e gli amici di Mia sono comprensibilmente scioccati e devastati in questo momento». Una persona la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti.

Macclesfield, England - Swimming Teacher, DEAD AT 19...



DEAD SUDDENLY...



"CARDIAC ARREST"...



Mia Jennings tragically passed away...



- The Sun pic.twitter.com/q8vxVFGTTt — Dr. James E. Olsson (@DrJamesOlsson) January 27, 2023

«Una stella nascente»

«Mia ha mostrato grande dedizione e impegno sul lavoro, eccellendo in tutto ciò che ha fatto. Era enormemente rispettata dai colleghi, dai clienti e dai bambini a cui insegnava con tanta passione ogni settimana - continua il post -. Mia era una stella anscente. Ha ricevuto un riconoscimento speciale come apprendista eccezionale ai North East Cheshire Chamber Business Awards e ai South Cheshire Chamber Awards, ma soprattutto era una persona gentile e premurosa che voleva sempre dare il meglio di sé e aiutare gli altri. Il suo bel sorriso ha illuminato ogni stanza in cui si trovava e ha dato un'impressione positiva a tutti quelli che ha incontrato».

Il ricordo dell'amica

Maighan Mclean, un'amica di Mia, ha voluto ricordarla al The Sun con queste parole: «Era la ragazza più gentile e premurosa che abbia avuto il piacere di conoscere, anche se il nostro tempo insieme è stato breve, non c'è mai stato un momento che sia stato dato per scontato». E adesso è partita una raccolta fondi per non rendere la morte di Mia Jennigs vana.

La raccolta fondi

Dopo la tragica notizia è stata lanciata una pagina JustGiving per raccogliere fondi per l'ente benefico per il cuore SADS UK un'Associazione benefica che si occupa di malati con aritmie cardiache che provvederà ad acquistare le attrezzature necessarie per impedire le morti da arresto cardiaco. «Non ci sono parole per descrivere quanto sia stato straziante tutto questo. Speriamo che attraverso l'aiuto di tutti sia possibile raccogliere fondi per continuare a ricordare Mia con il sorriso e portare alla luce un problema sempre più diffuso anche tra i giovanissimi», scrive la pagina nell'invitare a donare in ricordo di Mia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA