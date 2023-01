Sub decapitato da uno squalo bianco lungo 19 metri. Il racconto choc del pescatore che ha assistito alla tragedia

di Redazione web

Un sub è stato aggredito e ucciso da uno squalo bianco che lo ha attaccato violentemente decapitandolo. Il diver stava effettuando un'immersione per pescare alcuni molluschi che si trovano solo nelle profondità dell'oceano. Il fatto è accaduto in Messico e ha scosso la comunità in quanto non è raro che gli squali si avvicinino alle coste, ma che mostrino così tanta ferocia nonostante non siano disturbati è preoccupante.

Il racconto choc del pescatore

Il subacqueo che è stato ucciso dallo squalo si chiamava Manuel Lopez e stava effettuando delle immersioni nella baia di Tobari quando ad un certo punto è stato travolto dallo squalo che lo ha decapitato. Ad assistere alla tragica scena c'era un pescatore che ha raccontato: «Era in acqua quando l'animale lo ha attaccato, strappandogli in modo impressionante la testa e mordendogli entrambe le spalle». I subacquei erano stati avvisati della presenza di squali all'interno della baia ma nonostante questo le immersioni sono continuate. L'uccisione di Manuel Lopez a causa di uno squalo è la prima in Messico dall'inizio dell'anno.

I consigli dei biologi

Per evitare ulteriori aggressioni da parte degli squali, i biologi marini consigliano ai subacquei di non immergersi con le tute nere perché i predatori potrebbero scambiarli per foche oppure di dipingersi strische bianche sulle tute per sembrare serpenti corallo, animali altamente velonosi ai quali gli squali evitano di avvicinarsi.

