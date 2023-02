Francesca, ballerina morta a 17 anni: la tragedia ferma il Carnevale. Il dolore del papà: «Astenetevi da commenti»

La morte di Francesca Tagliapietra, la ragazza di 17 anni con la passione della danza trovata morta martedì scorso a Venezia, ha scosso la comunità di Spresiano, che si preparava al Carnevale, ma che non ha nessuna voglia di festeggiare. Il papà, Paolo Tagliapietra, è assessore a scuola, cultura e ambiente nel comune: e il sindaco Marco Della Pietra, su Facebook, ha comunicato la sospensione di tutti «gli eventi pubblici già programmati per le prossime due settimane», in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.

Mamma Monica, papà Paolo e il fratello Alvise in questi giorni si preparano a dare l'ultimo saluto a Francesca. Il funerale della 17enne verrà celebrato domattina, 4 gennaio, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale. La ragazza, scrive il quotidiano Il Gazzettino, si era allontanata da casa lunedì sera senza dire dove andava: i genitori non l'hanno vista rincasare e ne hanno denunciato la scomparsa.



Lunghe ore di angoscia e attesa, fino alla mattina successiva quando è stata trovata senza vita nei Giardini della Biennale. È stato poi il padre a dare la notizia pubblicando l'epigrafe della figlia sui social: «La pubblico qui per poter raggiungere e informare anche le persone più lontane - recita il post lapidario e straziante - ma vi chiedo l'umana pietà di astenervi da commenti, curiosità, visite, telefonate e domande. Grazie».

