Crede di avere mal di pancia ma in bagno nota due piedini, 22enne partorisce sola in casa senza sapere di essere incinta

Soffriva di mal di pancia e scopre di essere incinta quando vede spuntare i piedini della figlia. Lucy Jones, un'assistente di volo in formazione era convinta di avere un semplice mal di pancia, ma quando è andata in bagno si è accorta che qualcosa non andava vedendo spuntare dei piedini.

La 22enne era convinta di avere crampi mestruali, ma quando si è accorta che non era così ha immediatamente chiamato i soccorsi. La giovane non sapeva di essere incinta, non aveva avuto alcun disturbo per tutta la gravidanza, aveva avuto regolarmente le mestruazioni e aveva usato anticoncezionali durante i rapporti. Per questo aveva bevuto alcolici, era andata in discoteca e si era comportata come sempre fino a quando si è accorta di stare per partorire.

I fatti risalgono allo scorso marzo, ma ora la neo mamma ha voluto raccontare la sua storia. Lucy ammette di essere rimasta scioccata dalla notizia. Nel corso della sua formazione come assistente di volo si era persino sottoposta a due test di gravidanza che avevano sempre dato esito negativo. Confessa di aver notato di essere ingrassata, ma ha spiegato di essere stata molto stressata e di aver attribuito a quello i chili di più, mentre il mal di schiena e il mal di pancia pensava fosse dovuto alle mestruazioni.

Ruby è arrivata in modo improvviso, non solo non sapeva di aspettarla, ma quando si è resa conto che era incinta la bambina era anche in parte fuori. Ha così partorito sola in casa, senza nemmeno il tempo che arrivassero i soccorsi Fortunatamente è andato tutto bene per lei e per la bambina che oggi è sana e felice.

