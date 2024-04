Gelati Magnum ritirati, contengono schegge di metallo: i lotti interessanti, ecco dove

di Redazione web

Unilever sta ritirando molti gelati Magnum per paura che contengano schegge di metallo e di plastica, le quali possono causare perforazioni intestinali, ferite alle gengive e all'esofago. Controlla qui il lotto per sapere se hai acquistato uno dei pericolosi gelati.

Gelati con schegge di metallo pericolose, Magnum deve ritirarli

Il brand Unilever sta chiedendo ai clienti di restituire i bastoncini di gelato alle mandorle Magnum che sono stati venduti soprattutto in Irlanda e nel Regno Unito in quanto “non sicuri da mangiare”. Tre settimane prima la multinazionale aveva dovuto ritirare i Magnum Classic Ice Cream Sticks per lo stesso problema. La sospetta presenza di plastica e metalli rende il prodotto pericoloso per la salute. I gelati richiamati sono quelli con Lotto L3338, L3339, L3340, L3341, L3342 e data di scadenza del 12/2025. Unilever ha dichiarato: «La sicurezza delle persone che acquistano e utilizzano i nostri prodotti è sempre la nostra priorità numero uno, ecco perché stiamo richiamando questi prodotti.

I rischi per la salute

Ingerire schegge appuntite di metallo e di plastica può causare ferite alle gengive, sangunamenti in tutto il cavo orale e l'esofago e perforazioni all'intestico che solitamente sono caratterizzate da prognosi molto gravi. Inoltre, le schegge rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini più piccoli. Unilever invita tutti i suoi acquirenti a controllare Lotto e scadenza ai lati della scatola dei Magnum alla mandorla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 18:15

