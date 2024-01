«Scaldare il riso avanzato è un grosso rischio, potrebbe essere letale». L'allarme della microbiologa: perché è pericoloso

Succede spesso di vivere tranquillamente la propria quotidianità portando avanti abitudini che crediamo essere perfettamente legittime e su cui non ci siamo mai soffermati più di tanto, per poi scoprire - un fulmine a ciel sereno - che abbiamo sbagliato tutto, da sempre, correndo dei rischi inutili.

Per alcuni, quella realizzazione è arrivata dopo il consiglio e la spiegazione di Maria (@mariedoesstuff), una content creator e microbiologa che ha pubblicato un video in cui spiega perché non bisogna assolutamente riscaldare il riso avanzato e quali sono i pericoli nascosti dietro questa pratica.