Pagata dalle mogli per "testare" la fedeltà dei mariti: «Ho visto di tutto». I suoi racconti hanno dell'incredibile

Lei si chiama Madeline Smith e il suo lavoro se lo è praticamente inventato da sola: viene pagata dalle donne per 'testare' la fedeltà dei loro mariti. Un mestiere nato per caso, dopo che una donna le chiese di mettere alla prova la lealtà del suo partner, e lei scoprì che in effetti i suoi sospetti erano fondati. La sua storia, Madeline l'ha raccontata a Newsweek: «La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli. Credeva che il suo fidanzato fosse infedele», le sue parole.

Pagata per testare l'infedeltà dei mariti

Madeline ha un profilo TikTok, molto seguito, su cui racconta le sue esperienze, e a Newsweek afferma di ricevere centinaia di richieste ogni settimana da mogli che hanno l'ansia del tradimento. Tutto partì appunto da quella donna, che veniva da un divorzio dopo essere stata tradita: la ragazza contattò il marito di lei. «Mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che sembrava familiare, niente di strano. Ho intrapreso una conversazione generale con lui, ma non è passato molto tempo prima che finisse per essere molto inappropriato con me e affermare di essere single».





