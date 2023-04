Martina Colombari e il tradimento: «Billy Costacurta aveva smesso di corteggiarmi»

di Redazione web

Martina Colombari e il marito Billy Costacurta sono una delle coppie più ferrate del mondo dello spettacolo. La showgirl e l'ex giocatore stanno insieme ormai da 27 anni e sono sempre apparsi felici in pubblico e anche sui social. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Martina ha, però, rivelato che tra lei e il marito non è sempre stato tutto rose e fiori: i due hanno, infatti, attraversato un momento di crisi nera che li ha portati anche a intraprendere relazioni extra coniugali.

Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta a Pechino Express: «Quella povertà urbana ti resta addosso»

Pechino Express, riparte il viaggio più avventuroso: da Bastianich alla Pellegrini, ecco le coppie in gara

Martina Colombari a BellaMa: «Ignorata dalle altre mogli dei calciatori, ci stavo male»

Il tradimento di Martina Colombari

Martina Colombari ha parlato della crisi che qualche tempo fa ha investito il suo matrimonio: «Tutto accadde dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati. Aveva capito. Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove».

I commenti dei fan sui social

Le dichiarazioni di Martina Colombari hanno scatenato i commenti dei fan che sui social hanno scritto: «Penso che per alcuni le corna possano essere quasi un toccasana per la relazione», «se ogni volta che ci sono delle incomprensioni significa che è lecito tradire, siamo messi bene», oppure «qual è il senso di sbandierare tutto ai quattro venti?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA