Matrimonio low cost a meno di 1900 euro per abito, ricevimento e bomboniere: i segreti della sposa che ci è riuscita

C'è chi è disposto a indebitarsi pur di celebrare il matrimonio con una festa sontuosa e chi, al contrario, è convinto che basti poco per essere felice nel giorno più bello. Appartiene decisamente alla seconda categoria Diana, una sposa che è riuscita a spendere per le sue nozze meno di duemila euro, comprensivi di abito, ricevimento, bomboniere, fiori e torta. Impossibile? No, se ci si arma di ingegno e buon senso.

Il sogno di Diana Hill, di Portsmouth, Inghilterra, era da sempre stato quello di sposarsi su una spiaggia soleggiata, ma si è presto resa conto che avrebbe dovuto sostenere una spesa che non poteva permettersi, e così ha ridimensionato le sue aspettative e lanciato una sfida al marito: rientrare nel budget di 2000 sterline (circa 2300 euro) per il pacchetto matrimonio completo. La sfida è stata stravinta: Diana e Ryan, 47 anni, hanno speso anche meno del previsto, 1700 sterline (circa 1900 euro).

L'abito

Diana, che ha 47 anni e tre figli avuti tutti dall'attuale marito, non aaveva pensato a un budget da destinare all'abito da sposa, ma aveva ben chiaro che dovesse costare il meno possibile. Dopo aver fatto un giro in diversi negozi e provato vestiti in modo da individuare uno stile che le piacesse, si è fiondata su eBay, la piattaforma di vendita online, e ha cercato qualcosa che potesse fare al caso suo. Dopo qualche giorno di ricerca, ha trovato un abito del quale si è innamorata, con dettagli di perline e lo stile fiabesco che aveva sempre sperato. E un costo di 60 sterline. Hanno completato il look un diadema da tre sterline, un paio di scarpe da 25 e una collana replica del "Cuore dell'Oceano" del film Titanic a sole due sterline.

La location

Diana e Ray hanno scelto un locale sul mare costato 500 sterline, comprensive di buffet e un Dj, che hanno addobbato personalmente con candele e palloncini. La torta è stata fatta in casa da Diana e assemblata dal marito.

Le bomboniere

Un'idea davvero originale quella avuta per le bomboniere. Gli sposi hanno realizzato una borsa da cui gli invitati avrebbero dovuto pescare in maniera del tutto casuale degli oggetti che apparentemente non hanno alcun nesso con un matrimonio, ma che per loro hanno grande significato. Un pezzo di spago, una biglia, un pacchetto di Gobstopper (palline di caramella spaccadenti) e un penny. «Il filo perché così puoi sempre tenere insieme le cose, la biglia nel caso perdessi la tua (in inglese l'espressione "perdere la biglia" significa "dare di matto"), un gobstopper per smettere di metterci il piede e un penny, così non sarai mai al verde», ha spiegato Diana.

Il risultato

«Tutti i nostri ospiti sono rimasti sbalorditi e non riuscivano a credere che avessimo fatto tutto da soli, soprattutto a un prezzo così basso. Continuavano a dire: "Non possiamo credere che l'abbia fatto tu, è così professionale" e ci ha fatto sentire così orgogliosi», ha raccontato la sposa.

