Londra torna in zona rossa da mercoledì: chiusi pub e ristoranti

Nuova stretta anti Covid a Londra, che da mercoledì torna in quasi lockdown. L'annuncio arriva ai Comuni da Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson, formalizzando la decisione di reagire senza indugi alla ripresa locale di contagi registrato dopo la fine del confinamento nazionale bis di un mese il 2 dicembre. La stretta prevede che la capitale passi dall'allerta arancione a quella rossa con nuova chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi. Limitazioni che dureranno per ora fino al 23, quando in tutto il Regno - Londra compresa - scatterà un alleggerimento di 5 giorni delle restrizioni in occasione del Natale.

Il sindaco della capitale britannica Sadiq Khan sul suo profilo Twitter parla di impatto economico catastrofico:

The economic impact of the Government decision to introduce further restrictions in London will be catastrophic - with thousands of livelihoods at stake.

That's why I'm asking for a comprehensive compensation scheme and financial support for businesses. pic.twitter.com/moyQxizQz9

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 14, 2020