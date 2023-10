Ragazza licenziata 12 volte da lavori diversi, la disperazione della 23enne Elena: «Usano sempre le solite scuse»

di Redazione web

La ricerca di un lavoro può spesso diventare un’esperienza del tutto scoraggiante ed estenuante. I continui rifiuti possono incidere direttamente sulla fiducia in se stessi ed è difficile vedere la luce alla fine del tunnel quando ci si sottopone a tanti colloqui, si fanno prove e si finisce per essere scartati. A raccontare la sua esperienza è Elena Fuentes, una ragazza di 23 anni il cui video di lamentele è diventato virale su TikTok, per le sue parole e la disperazione manifestata.

La disperazione di Elena

«Mi arrendo davvero, mi arrendo. In altre parole, mi hanno cacciato. Ho superato il mese di prova e dopo una settimana mi pagano per poter andare via - esordisce nel video la giovane Elena - Ieri sera mi hanno licenziata, oggi non sono andata a lavorare».

A quanto pare, a soli 23 anni, la giovane ha già lavorato in dodici posti e in tutti è stata licenziata con delle scuse: «Che sono bravissima, che è tutto molto buono ma in uno perché non avevano più posti, in un'altro si è scoperto che stavo sostituendo qualcuno senza saperlo, in un'altro perché non mi adattavo...», ha spiegato la giovane donna.

La giovane appare disperata in video mentre sostiene di avere una crisi esistenziale e si chiede cosa dovrebbe fare adesso: se cercare un altro lavoro con le conseguenze di ricominciare da capo o avviare un'attività in proprio.



La reazione degli utenti

Molti utenti hanno cercato di rassicurare la giovane donna spiegandole che avendo solo 23 anni ha tutta la vita avanti e che può preoccuparsi, ma senza disperarsi più di tanto.



