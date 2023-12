«Dove hai lasciato il cervello?», la cliente non tollera il commento irrispettoso del manager e prova a farlo licenziare

di Hylia Rossi

Alla base di un'interazione piacevole ed efficacie con le persone c'è la capacità di mantenere un atteggiamento rispettoso, al di là di quelli che sono i nostri sentimenti in quel momento: potremmo essere infastiditi da qualcosa o, più in generale, passare un momento particolarmente stressante, ma se ci lasciamo andare a questo tipo di emozioni, la comunicazione ne risentirà e nella maggior parte dei casi si finisce per urtare la sensibilità altrui.

Questo è vero non soltanto per le nostre conversazioni con amici o parenti, ma anche e soprattutto con persone con cui non abbiamo un rapporto particolarmente stretto, dato che sappiamo ancora meno sulle loro vite e, di converso, loro sanno ancor meno sulle eventuali ragioni del nostro comportamento.

In questo caso, la cliente di un negozio, mentre era in cassa, ha assistito a un atteggiamento irrispettoso nei confronti della cassiera e ha deciso di non lasciar passare l'accaduto e di riportarlo, invece, al servizio clienti. Ecco cosa è successo.

«Potrei aver fatto licenziare qualcuno...»

La giovane racconta ciò che è successo in un video pubblicato su TikTok: «La ragazza che era in cassa si è fatta in un attimo molto silenziosa e io mi sono chiesta "forse ha un problema con me?".

Il cambio di atteggiamento così repentino già le fa capire che c'è qualcosa che non va nel rapporto tra i due, ma la ragazza continua a osservare in silenzio: Insomma, continua a passare le cose che ho comprato e pensava di aver finito, quindi mi ha detto il totale, poi ha realizzato che aveva lasciato indietro un prodotto e velocemente ha passato anche quello. In quel momento il manager si avvicina alle sue spalle, la guarda e le dice "Dove hai lasciato il cervello?"».

La ragazza ha assistito a tutta la scena e vede che la cassiera sembra essere sull'orlo delle lacrime: «Sono stata colta alla sprovvista da quel commento, anche io lavoro alle vendite e ho a che fare con persone e clienti che ti maltrattano e ti prendono a parole tutto il tempo. Ho pensato "non dovresti assolutamente parlare ai tuoi impiegati in questo modo». Anziché parlare inq uel momento, tuttavia, la ragazza ha preferito contattare il servizio clienti del negozio e raccontare l'accaduto. Il team delle risorse umane ha confermato la gravità del comportamento e l'ha informata che presto avrebbero fatto presente il problema del manager ai piani alti.

Nei commenti sono moltissimi coloro che hanno deciso di ringraziare la ragazza per aver agito in favore dell'impiegata: «Hai fatto la cosa giusta! Non si dovrebbe MAI parlare a un impiegato in questo modo, SPECIALMENTE se di fronte a un cliente!», «Faccio la manager in un negozio e non ho mai capito come gli altri colleghi non comprendano che si ottengono risultati migliori con la gentilezza», e infine: «Le mancanze di rispetto non dovrebbero essere tollerate. Spero sia stato licenziato. E complimenti alle risorse umane per aver preso seriamente la questione».

