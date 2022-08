Lamborghini Huracan travolta dall'utilitaria: bolide distrutto all'incrocio

Incidente spettacolare nel Regno Unito, in cui è rimasta coinvolta una super car. Un video drammatico mostra il momento in cui una Hyundai è volata sul cofano di una lussuosa Lamborghini Huracan da 250.000 sterline a Leeds in Inghilterra. Lo spettacolare schianto, avvenuto alle 10:24 di ieri, ha distrutto la costosa cabrio bianca, ma nessuno è rimasto gravemente ferito. Il filmato mostra la Hyundai i40 blu che si immette nell'incrocio dopo che un furgone bianco l'ha superata.

Il guidatore, apparentemente non vedendo la Lamborghini Huracan, finisce sopra la super car. Ma, dopo aver urtato la parte anteriore della supercar, la berlina familiare a quattro porte continua a salire sul cofano come se nulla fosse.

Le ruote della Hyundai mancano di poco lo schiacciamento del guidatore mentre la macchina si schianta sulla parte anteriore della cabrio. La vettura resta quindi in sospeso sopra la costosa macchina con la Lamborghini incastrata sotto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Agosto 2022, 11:22

