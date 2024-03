«Il ladro spendeva meno di mia moglie, quindi non ho denunciato il furto della sua carta di credito»: la dichiarazione choc dell'ex capo della polizia

di Redazione Web

«Ho monitorato l'uso della carta di credito e devo ammettere di non aver denunciato il furto alla polizia perché il ladro stava spendendo meno di quanto avrebbe fatto mia moglie»: questa è stata la dichiarazione di Lord Mackenzie di Framwellgate, di 81 anni, nella Camera dei Lord. In precedenza, Lord Mackenzie è stato sovrintendente capo della polizia di Durham e presidente della Police Superintendents Association.

La tendenza a scherzare sulle spese eccessive delle mogli, specialmente quando si tratta di donne sposate con uomini ricchi e potenti, non è di certo una novità e in effetti ha scatenato un boato di risate anche in un contesto teoricamente serio e professionale come quello che ci si aspetterebbe nella Camera dei Lord.

Tuttavia, sembra che in questo caso non si trattasse affatto di una battuta, ma di un vero e proprio aneddoto.

La reazione

Secondo quanto riporta il DailyMail, il contesto di questa curiosa e alquanto inaspettata dichiarazione era un dibattito sui pagamenti elettronici. Da lì il racconto riguardante sua moglie e la sgradevole esperienza durante uno dei suoi viaggi a Londra: «Ho monitorato l'uso della carta e devo ammettere di non aver denunciato il furto alla polizia perché il ladro stava spendendo meno di quanto avrebbe fatto mia moglie».

Dopo un primo momento di confusione tra coloro che non erano sicuri si trattasse di uno scherzo o di un'ammissione, la camera si è riempita di risate.

Successivamente, però, la decisione di non perseguire il ladro e denunciare il furto non è stata ritenuta appropriata e il ministro del Tesoro, la baronessa Vere di Norbiton, ha detto: «Penso che in queste circostanze si dovrebbe sempre denunciare il fatto alla polizia».

