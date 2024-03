«Mio figlio voleva fare una sorpresa al fratello ma la torta di compleanno era disgustosa: ecco cosa c'era sopra»

Sue Faulkner è una signora inglese di Calcot, Reading in Inghilterra che ha raccontato su un gruppo Facebook locale ciò che le è capitato. Il suo post (che, nonostante i tanti like e commenti, è stato rimosso dalla pagina) ha riscosso così tanto successo che la donna è anche stata intervistata da una testata locale. Sue si è lasciata andare al lungo sfogo social raccontando che il figlio minore aveva ordinato una torta molto particolare e colorata per il 30esimo compleanno del fratello. Il ragazzo si era rivolto a una sedicente pasticcera che, evidentemente, era un'improvvisata e non una professionista. Quando il dolce è arrivato a casa, ecco la sorpresa disgustosa: era deforme e sopra c'erano anche dei peli di cane.