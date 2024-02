«Non chiudere la porta della camera a chiave quando c'è il tuo fidanzato». Mia figlia ha disobbedito, siamo entrati con la motosega

«Ecco Johnny!», così un Jack Torrence inglese ha fatto capolino nella stanza della nipote dopo aver fatto un buco nella porta con una motosega. No, non è impazzito come il protagonista di Shining (forse) e non ha scritto "Il mattino ha l'oro in bocca" centinaia di volte prima di sfondare la porta.

Il motivo? Lo spiega la mamma della ragazza che era chiusa nella camera in un video ripreso dall'account TikTok @itsgoneviral, che ha accumulato oltre 48mila visualizzazioni: «Mia figlia mi ha chiesto se può ospitare il suo ragazzo. Ho detto di sì, ma ci sono delle regole. "Tieni la porta aperta, non chiuderla mai a chiave!" le avevo detto. Beh, lei è appena entrata con il suo ragazzo e si sono chiusi dentro».