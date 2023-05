Ragazza di 25 anni fa tra i cinque e i dieci rutti al giorno. Poi la diagnosi choc: «Non lo avrei mai immaginato»

di Redazione web

Soffriva di continue eruttazioni che faticava a controllare, e per cui provava disagio quando si trovava in pubblico, una contingenza piuttosto frequente visto che di mestiere è un'infermiera. Ma la giovane infermiera Bailey McBreen, della Florida, è rimasta sotto choc, quando ha appreso dagli specialisti a cui ha chiesto aiuto, che un sintomo così banale, seppur fastidioso, fosse in realtà l'evidenza di un cancro al colon.

Dolore alla spalla, poi la diagnosi choc: la piccola Natalie a 2 anni lotta per la vita

Reflusso gastrico

«Ruttavo dalle cinque alle dieci volte al giorno, non un fatto normale per me, perché raramente avevo ruttato prima, ed è per questo che ho notato quanto fosse strano» ha detto la 25enne in un'intervista. Questo accadeva nel 2021, un anno dopo, invece, quando ha iniziato a soffrire di reflusso acido, i medici hanno liquidato il problema, come un sintomo della sua ansia, finché la salute è peggiorata e sono arrivati dolori lancinanti, perdita di appetito e incapacità di andare in bagno.

Trova donatore di seme su Facebook: a Sarah nascono due gemelle

Due tumori

Pensando fosse un'ostruzione, da infermiera è andata in ospedale, dove una Tac ha rivelato che aveva un cancro al colon in stadio 3 e un tumore stava ostruendo il suo intestino crasso. «Non avrei mai pensato che le eruttazioni potessero essere collegate a una malattia così orribile».

Operata d'urgenza

Dopo la diagnosi, McBreen - che ha sempre vissuto uno stile di vita sano e attivo - ha subito un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere il tumore prima di iniziare la chemioterapia che continuerà fino ad agosto, condividendo gli aggiornamenti sulla sua pagina GoFundMe.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA