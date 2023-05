Cancro, ecco come le cellule tumorali sfuggono all'attacco del sistema immunitario

di Redazione web







di Redazione web Da Singapore, un gruppo di ricercatori ha identificato il meccanismo che consente alle cellule tumorali di sfuggire all'azione del sistema immunitario, che individua l'anomalia ed aggredisce quelle cellule responsabili dello sviluppo del cancro; ma in questa fase, il processo della metastasi che permette alle cellule di evolversi dal tumore primario, rigenerandosi in altre parti del corpo, consente allo stesso tempo, anche di schivare l'azione di attacco del sistema immunitario. Trova donatore di seme su Facebook: a Sarah nascono due gemelle Scoperta importante La scoperta del National Cancer Centre Singapore apre la strada a nuove possibilità di conoscere i meccanismi di cura della patologia, molto aggressiva e spesso recidiva; per questo motivo il team di scienziati ha approfondito le ricerche proprio nella fase delle metastasi, quando le cellule tumorali sono rilevate nei linfonodi in prossimità del tumore primario. Resta 13 ore senza fegato dopo un parto cesareo: l'incredibile storia di Isabel, salvata dai medici Cosa accade Secondo il team di Singapore le cellule incaricate dal nostro organismo di individuare ed eliminare le anomalie, incluse le cellule tumorali, perdevano il loro di difesa, perché dopo essere state ripetutamente esposte al cancro, hanno perso la loro efficacia. «Come un datore di lavoro che costringe i propri dipendenti a lavorare no-stop a turni massacranti, il cancro costringe le cellule immunitarie a fare gli straordinari e queste ultime si esauriscono, diventando incapaci di funzionare normalmente», ha affermato il professor Iyer, responsabile dello studio, spiegando in modo semplice cosa avviene all'interno del nostro corpo. Conclusioni della ricerca Le cellule del sistema di difesa del nostro corpo possono ancora reagire, riattivate da un particolare tipo di farmaco, ma senza più avere quella forza con cui distruggevano le cellule infette. La notizia è che il sistema immunitario continua a svolgere il suo ruolo anche quando attaccato dalle metastasi del cancro, anche se con poca efficacia, ma la ricerca ha evidenziato che le cellule immunitarie possono essere riattivate in momenti secondari. «Le nostre indagini indicano che possiamo combattere un carcinoma con un'arsenale di 'armi' più vasto», ha concluso il capo della ricerca di Singapore. Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 17:45

