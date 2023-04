Trova donatore di seme su Facebook: a Sarah nascono due gemelle

di Redazione web

Voleva concepire un figlio, ma non aveva un partner per farlo, allora anziché rivolgersi ad una banca del seme, ha cercato su Facebook e trovato un gruppo di donatori di sperma. Sarah Mangat, 34 anni, così ha programmato la concezione, rivolgendosi per oltre un anno ad un centro specializzato in Canada, dove hanno monitorato dal punto di vista medico il suo ciclo.

Donatori social

Quando è arrivato il momento, Sarah ha usato lo sperma dello sconosciuto, restando incinta al primo tentativo e per giunta di due gemelle.

Due gemelle

Ad aprile 2022 sono nate le sue figlie, Elora e Addison, non senza difficoltà visto che una delle due ha trascorso 70 giorni in ospedale e Addison 79 giorni, a causa di una serie di problematiche avute dopo la nascita.

Single non per scelta

«Avevo provato tutte le app di appuntamenti e non stavo incontrando nessuno, non puoi aspettare per sempre che la persona giusta entri nella tua vita. È la decisione migliore che abbia mai preso» ha rivelato la donna, parlando della sua esperienza, dopo un lungo periodo di 8 anni come single.

