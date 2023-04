«Non andare in quella piazza, ti ammazzeranno»: non ascolta le parole del pastore e viene ucciso

di Redazione web

Era stato avvisato del pericolo che avrebbe corso da lì a pochi minuti, in una piazza cittadina a Caratinga, in Brasile. Qualcuno lo avrebbe ucciso in strada. Kelber Couto Lima era andato in chiesa con la sua ragazza, quando un pastore lo ha fermato dicendogli di aver avuto una rivelazione divina.

Il trentenne, ritenendo fossero solo farneticazioni, ha ignorato la premonizione ma poco dopo è stato ucciso con un colpo di pistola. Con lui c'era la ragazza che poco prima aveva ascoltato le parole del pastore, che lo metteva in guardia del pericolo imminente.

La ricostruzione della polizia

Secondo la ricostruzione della polizia, il principale sospettato dell'omicidio è un giovane di 18 anni, che non è stato trovato in casa dagli agenti, mentre la vittima, avvisata dal pastore, era agli arresti domiciliari ma andava regolarmente in chiesa con tanto di permesso. Il 30enne ucciso non ha creduto alle parole del pastore, che lo aveva richiamato in chiesa dopo la funzione per metterlo al corrente del presagio.

