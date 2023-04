Ragazza scomparsa oltre 13 anni fa, riappare in un video su TikTok: «Vi racconto la mia storia»

di Redazione web

Iwona WIeczorek, una giovane donna polacca, era scomparsa dal suo paese, circa 13 anni fa, poi misteriosamente è riapparsa in un video su TikTok, in cui dice: «Non mi riconoscete? Sono Iwona WIeczorek. Oggi vi racconterò la mia storia». Il filmato social, in realtà è l'ennesimo esempio inquietante di cosa può fare l'intelligenza artificiale, se usata come strumento per creare realtà e personaggi fake. Si, perché in realtà il post si Iwona è del tutto falso, così come il video elaborato artificialmente, ricreando una realtà del tutto verosimile.

Fake video

Nel filmato di circa 60 secondi si vede Iwona WIeczorek parlare seduta in una stanza, l'immagine in movimento appare reale e la ragazza sembra proprio identica alla giovane scomparsa ormai 13 anni fa. In realtà bastano pochi secondi per capire che si tratta di un'operazione artificiale, perché la ragazza muove solo la testa ed il resto del corpo è immobile, e si nota che il colore del collo non è uguale a quella che sembra una fotografia.

Insomme lo scherzo è di cattivo gusto, realizzato probabilmente da qualcuno che era a conoscenza della vicenda di Iwona e che con questo video ha solo riacceso, per qualche seconod, la speranza di familiari e amici.

