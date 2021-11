«Harry è instabile, Kate gelosa di Meghan»: la Regina sconvolta dopo l'ultimo documentario

Un nuovo documentario toglie il sonno alla Regina Elisabetta. Dall'instabilità di Harry alla gelosia di Kate Middleton nei confronti di Meghan Markle: gli ingredienti per uno scandalo ci sono tutti. Per questo la sovrana si è scagliata con tutte le sue forze contro la Bbc che lo ha prodotto. Si tratta di una mini serie di due puntate dal titolo "The Princes and the press".

Un nuovo documentario scuote la Famiglia Reale

Tutto risale al 2018, anno in cui i duchi di Sussex si sono uniti in matrimonio. Il documentario svela qualche retroscena inedito che la regina non avrebbe mai voluto venisse a galla. Secondo il Mail on Sunday la richiesta dei Windsor di approvare i filmati su William e Harry prima della messa in onda non è stata accettata.

Il contenuto del documentario

Nel nuovo documentario si parlerebbe della salute mentale di Harry, ritenuto fortemente instabile, e della reazione della sovrana alla Megxit, cioè alla decisione di lasciare il Regno Unito e di non far parte della Famiglia Reale. Molto importante, inoltre, la guerra tra fratelli e la gelosia tra cognate. Per Kate, Meghan avrebbe sposato Harry solo per accrescere fama e visibilità e poter puntare addirittura alla presidenza degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 19:17

