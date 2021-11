Take away anche per la Regina: l'ex chef rivela il debole di Elisabetta

La regina Elisabetta è famosa anche per aver sempre seguito un'alimentazione sana, ricca di frutta e verdura grazie alla quale è arrivata in splendida forma a 95 anni. Invece anche la sovrana si lascia andare talvolta a piccole concessioni extra. Il debole di Elisabetta è il fish and chips, uno dei piatti più noti del Regno Unito. Non sono però i cuochi di palazzo a prepararlo, ma un locale che viene contattato quando sua maestà è in Scozia nel castello di Balmoral. Secondo quanto ha raccontato una fonte a Fabulous Digital, riporta MyLondon, «la regina di tanto in tanto si concede il fish and chips quando è a Balmoral... Un cameriere viene mandato a prenderlo nella città di Ballater».

Ad alzare il velo sui gustosi segreti di corte è l'ex chef reale Darren McGrady che ha lavorato per 15 anni per la famiglia reale. «Tutti amavano il fish and chips… Tutto lo staff, 300 dipendenti a Buckingham Palace, tutti gli chef mangiavano fish and chips a pranzo» ha raccontato. La regina sempre attenta alla salute avrebbe preferito una più leggera panatura di panko invece della pastella tradizionale. Come condimento, i preferiti della sovrana sono salsa Worcestershire e ketchup. McGrady ha rivelato inoltre l'ossessione della regina Elisabetta per il cioccolato: «Sceglierà qualsiasi cosa nel menu che abbia cioccolato: in particolare una torta a strati con cioccolato bianco e fondente e scaglie di cioccolato».

