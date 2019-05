Joachim Olsen, il deputato e la campagna elettorale su Pornhub: «Quando avrai finito di masturbarti, votami»

Flixbus, mamma partorisce sul bus. Il regalo dell'azienda per la bimba: «Viaggi gratis fino a 18 anni»​

Lunedì 13 Maggio 2019, 22:09

Da: questa la carriera di, 41enne parlamentare danese appartenente ad uno dei partiti di destra che formano la coalizione attualmente al governo di Copenhagen. I successi sportivi gli hanno permesso di ottenere una grande popolarità, che gli è valsa un posto in Parlamento, ma evidentemente, in vista delle prossime elezioni legislative,, detto, ha scelto una campagna decisamente universale.C'è chi ancora si affida ai manifesti (spesso abusivi) e chi invece preferisce affidarsi al marketing elettorale sul web., però, ha deciso di andare oltre: gliche invitano a votarlo compaiono perfino su, uno dei siti pornografici più famosi al mondo, e sono decisamente personalizzati. Il messaggio in danese («Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke»), infatti, recita così: «Quando finisci di masturbarti, vota per Jokke». Le prossimeper il Folketing, il Parlamento della Danimarca, si terranno all'inizio di luglio.La notizia è riportata da vari media danesi, come Dr.dk . Interpellato sulla questione,ha rivelato che si tratta di una mossa chiaramente voluta: «Vogliamo raggiungere tutti e abbiamo pensato potesse essere divertente. La metà di ciò che si trova sul web è porno e vogliamo raggiungere ovunque gli elettori, anche sui siti per adulti. Il mio partito non c'entra niente, è una scelta personale: la mia campagna elettorale è seria per il 95%, ma c'è spazio anche per il divertimento, come d'altronde dovrebbe essere»., classe 1977 (compirà 42 anni il prossimo 31 maggio), è stato uno degli atleti scandinavi più vincenti nella disciplina del lancio del peso, all'inizio degli anni 2000. Durante la carriera agonistica, Olsen è stato più volte campione nazionale e ha vinto, oltre a diverse medaglie nei campionati europei e mondiali, anche un argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Dopo il ritiro,era diventato per la prima volta parlamentare nel 2011, nelle fila di Alleanza Liberale, un partito di centro-destra. In Parlamento, l'ex atleta si è messo in mostra per dure prese di posizione contro i sussidi di disoccupazione e al sistema di welfare alla scandinava. Il partito di cui fa parte Olsen, dal 2015, compone una coalizione che sostiene l'attuale capo dell'esecutivo, il premier Lars Rasmussen.