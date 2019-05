Fiocco rosa sul Flixbus: bimba nasce a bordo, l'azienda le regala viaggi gratis fino ai 18 anni

FlixBus, la nota azienda europea della mobilità, ha assistito, per la prima volta nella sua storia, a un lieto e inaspettato evento: la nascita di una bambina a bordo di uno dei suoi autobus.



La piccola Zenep è venuta al mondo mercoledì 8 maggio a bordo di un FlixBus partito da Barcellona e diretto a Bruxelles, che al momento dell’avvenimento si trovava in Francia, tra Parigi e Lille.



Gli autisti, informati di ciò che stava per succedere alle 3.30 del mattino, hanno immediatamente effettuato una fermata di emergenza presso una stazione di servizio situata a Ressons (nel dipartimento dell’Oise), chiamando i servizi di emergenza e prendendosi cura dei circa 30 passeggeri che si trovavano a bordo dell’autobus.



Il parto è andato a buon fine, e Zenep è stata prontamente trasferita insieme ai genitori in un ospedale nella vicina Compiègne. Sia la bambina che la madre sono in ottima salute.



Per festeggiare il lieto evento, FlixBus consentirà a Zenep di viaggiare gratuitamente sulla propria rete fino al suo diciottesimo compleanno.

